Cashback, come attivarlo dall’app Io e come funziona (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Cashback di Stato è il meccanismo di rimborso ideato dal Governo per favorire l’uso della moneta elettronica (carte, bancomat e app) e scoraggiare l’evasione fiscale. Partito l’8 dicembre con la versione sperimentale valida fino a fine anno, il cosiddetto Cashback di Natale, sarà in vigore definitivamente dal 1 gennaio 2021. Per utilizzarlo è necessario utilizzare la app IO ed essere in possesso dello Spid o della carta d’identità elettronica. Ecco come funziona. Tutto quello che c’è da sapere sul Cashback La registrazione con app IO Per partecipare all’iniziativa bisogna scaricare sul proprio smartphone la app Io, l’applicazione dei servizi della pubblica amministrazione. Bisogna poi registrarsi o tramite la carta d’identità elettronica (Cie) o attraverso la propria identità ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildi Stato è il meccanismo di rimborso ideato dal Governo per favorire l’uso della moneta elettronica (carte, bancomat e app) e scoraggiare l’evasione fiscale. Partito l’8 dicembre con la versione sperimentale valida fino a fine anno, il cosiddettodi Natale, sarà in vigore definitivamente dal 1 gennaio 2021. Per utilizzarlo è necessario utilizzare la app IO ed essere in possesso dello Spid o della carta d’identità elettronica. Ecco. Tutto quello che c’è da sapere sulLa registrazione con app IO Per partecipare all’iniziativa bisogna scaricare sul proprio smartphone la app Io, l’applicazione dei servizi della pubblica amministrazione. Bisogna poi registrarsi o tramite la carta d’identità elettronica (Cie) o attraverso la propria identità ...

Palazzo_Chigi : Dall’8 al 31 dicembre con Extra Cashback di Natale ti bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito, pr… - Mov5Stelle : ECCO COME ACCEDERE AI RIMBORSI DEL CASHBACK DI NATALE A partire da oggi puoi aderire al #cashback tramite l’app… - FratellidItalia : #Meloni: Governo promette 'premi e cotillon' ai cittadini che consentiranno allo Stato di conoscere le loro abitudi… - robianchin : @zawzaw_ph @pinupz Se funziona come quella per il Cashback... - PRaon98 : RT @anikeatable: Posso fare notare che in 24 ore 'IOapp', per il cashback, aveva 2 milioni di download, senza esitazioni, mentre 'Immuni' è… -