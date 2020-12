Brescia, uccide la moglie: assolto perché in preda a “delirio di gelosia” (Di giovedì 10 dicembre 2020) È stato assolto Antonio Gozzini, accusato di aver ucciso la moglie Cristina Maioli. L’uomo, un 70enne con problemi di depressione, avrebbe vegliato per ore il cadavere, per poi confessare il femminicidio durante l’interrogatorio. La Corte d’Assise di Brescia ha riconosciuto che Gozzini avrebbe agito “in vizio di mente per un delirio di gelosia“, accogliendo la linea della difesa. Durissima la reazione delle attiviste per i diritti delle donne. uccide la moglie, poi tenta il suicidio: assolto Cristina Maioli, insegnante di scuola superiore, è stata uccisa dal marito Antonio Gozzini nel 2019. La donna è stata prima colpita con un mattarello nel sonno, perdendo i sensi, per poi essere accoltellata alla gola. Il marito l’avrebbe vegliata per ore, per poi chiamare la Polizia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) È statoAntonio Gozzini, accusato di aver ucciso laCristina Maioli. L’uomo, un 70enne con problemi di depressione, avrebbe vegliato per ore il cadavere, per poi confessare il femminicidio durante l’interrogatorio. La Corte d’Assise diha riconosciuto che Gozzini avrebbe agito “in vizio di mente per un delirio di gelosia“, accogliendo la linea della difesa. Durissima la reazione delle attiviste per i diritti delle donne.la, poi tenta il suicidio:Cristina Maioli, insegnante di scuola superiore, è stata uccisa dal marito Antonio Gozzini nel 2019. La donna è stata prima colpita con un mattarello nel sonno, perdendo i sensi, per poi essere accoltellata alla gola. Il marito l’avrebbe vegliata per ore, per poi chiamare la Polizia ...

