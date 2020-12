“Basta, non è più un gioco”. Stefania Orlando a pezzi al GF Vip e il marito, furioso, prende una decisione estrema: cosa è successo (nella Casa e fuori) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo conosciamo oramai, si chiamaSimone Gianlorenzi ed è il marito di Stefania Orlando. Il musicista si lascia andare a un duro sfogo in queste ultime ore. Quanto sta accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip 5 non piace al musicista, che decide addirittura di prendersi una pausa dai social. Ma cosa sta accadendo? Nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì 7 dicembre, Stefania è stata attaccata dalle sue coinquiline. Questi attacchi l’hanno portata a vivere un momento di forte crisi. Proprio per tale motivo, Simone ammette che non ci sta più! A detta del marito della Orlando, il reality starebbe giocando con le persone. Pare, dunque, che il musicista si stia schierando contro le dinamiche del programma di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo conosciamo oramai, si chiamaSimone Gianlorenzi ed è ildi. Il musicista si lascia andare a un duro sfogo in queste ultime ore. Quanto sta accadendodel Grande Fratello Vip 5 non piace al musicista, che decide addirittura dirsi una pausa dai social. Masta accadendo? Nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì 7 dicembre,è stata attaccata dalle sue coinquiline. Questi attacchi l’hanno portata a vivere un momento di forte crisi. Proprio per tale motivo, Simone ammette che non ci sta più! A detta deldella, il reality starebbe giocando con le persone. Pare, dunque, che il musicista si stia schierando contro le dinamiche del programma di ...

