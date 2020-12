Atletico Madrid, Savic: «Nessuno può obbligarci a vincere qualcosa» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato della stagione in corso con i Colchoneros tra i favoriti per la vittoria della Liga. Le sue parole Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, ha chiarito alcuni concetti intervistato da Goal. Ecco le sue parole anche su Savic. LIGA – «Non sarebbe un fallimento non vincere il campionato, questo è certo. Ci sono altre ottime squadre. Nessuno può obbligarci a vincere qualcosa. Ogni anno proviamo a vincere, abbiamo messo in bacheca l’Europa League, la Supercoppa e siamo stati vicini a trionfare in Champions League. Lotteremo su tutti i fronti, sappiamo che la squadra ha molto potenziale, ma è ancora troppo presto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Stefan, difensore dell’, ha parlato della stagione in corso con i Colchoneros tra i favoriti per la vittoria della Liga. Le sue parole Stefan, difensore dell’, ha chiarito alcuni concetti intervistato da Goal. Ecco le sue parole anche su. LIGA – «Non sarebbe un fallimento nonil campionato, questo è certo. Ci sono altre ottime squadre.può. Ogni anno proviamo a, abbiamo messo in bacheca l’Europa League, la Supercoppa e siamo stati vicini a trionfare in Champions League. Lotteremo su tutti i fronti, sappiamo che la squadra ha molto potenziale, ma è ancora troppo presto ...

