Ajax, l’ex team manager: «Mi fa male vedere Eriksen così» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) David Endt ha parlato della situazione all’Inter di Christian Eriksen e della sfida di quest’oggi tra l’Ajax e l’Atalanta David Endt, ex team manager dell’Ajax, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della situazione che sta vivendo Christian Eriksen all’Inter, ma anche della partita di quest’oggi tra gli olandesi e l’Atalanta. Eriksen – «Non so quali siano i problemi di Eriksen, ma quando è passato dal Tottenham all’Inter ho temuto per lui, perché ha un certo tipo di gioco. È un grandissimo calciatore e un ragazzi squisito, ha visione e piedi buoni, mi ha fa male non vederlo in campo». Ajax-ATALANTA – «Per l’Ajax la gara di questa sera sarà importantissima, anche economicamente. Vogliamo essere tra le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) David Endt ha parlato della situazione all’Inter di Christiane della sfida di quest’oggi tra l’e l’Atalanta David Endt, exdell’, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della situazione che sta vivendo Christianall’Inter, ma anche della partita di quest’oggi tra gli olandesi e l’Atalanta.– «Non so quali siano i problemi di, ma quando è passato dal Tottenham all’Inter ho temuto per lui, perché ha un certo tipo di gioco. È un grandissimo calciatore e un ragazzi squisito, ha visione e piedi buoni, mi ha fanon vederlo in campo».-ATALANTA – «Per l’la gara di questa sera sarà importantissima, anche economicamente. Vogliamo essere tra le ...

