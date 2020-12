(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alun, algli applausi: le pagelle 7 dicembre 2020 C'è un modo per valutare con occhio critico certe prestazioni del, senza per questo essere etichettato come gufo ...

ilbassanese : Vicenza-Cosenza: un punto di partenza - 11contro11 : Serie B, decima giornata: crolla il #Monza, ... #Ascoli #Brescia #Chievo #Cittadella #Cosenza #Cremonese #Empoli… - DeportesTotal8 : * SPAL 4-0 Pisa ^ Reggina 2-1 Brescia * Reggiana 3-0 Monza ^ Vicenza 1-1 Cosenza * Pordenone 0-0 Empoli ??… - Dalla_SerieA : Il Cosenza rimonta a Vicenza, è 1 a 1 - - VicenzaPiu_com : Il Vicenza non riesce a vincere. Contro il Cosenza (1-1) il sesto pareggio in campionato @LRVicenza @johnniehills… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicenza Cosenza

Le pagelle dei tifosi dopo Vicenza-Cosenza. Sono arrivati dei voti bassi per gli attaccanti schierati da Occhiuzzi nel primo tempo.I nerazzurri battono l’Ascoli in rimonta nel recupero della 7ª giornata mentre in quello della 5ª finisce in pareggio tra Cremonese e Brescia Da stasera il Cosenza è in zona playout. Adesso che la cla ...