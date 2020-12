Vaccino, Mattarella come Elisabetta II: pronto a dare l’esempio (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, come rivelato da Il Foglio, si vaccinerà appena possibile. pronto a dare l’esempio agli italiani. Italy’s President Sergio Mattarella (Photo credit should read VINCENZO PINTO/AFP via Getty ImagesSergio Mattarella come la regina Elisabetta II. Il Capo dello Stato, come fatto sapere dal Quirinale, si sottoporrà al più presto al Vaccino contro il coronavirus. A rivelarlo è proprio il Colle, come riferito dal Foglio, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione del tutto simile a quella che vedrà protagonista la sovrana d’Inghilterra. “Una questione educativa” la definisce il quotidiano. “Il Quirinale ci fa sapere – scrive ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Capo dello Stato, Sergiorivelato da Il Foglio, si vaccinerà appena possibile.agli italiani. Italy’s President Sergio(Photo credit should read VINCENZO PINTO/AFP via Getty ImagesSergiola reginaII. Il Capo dello Stato,fatto sapere dal Quirinale, si sottoporrà al più presto alcontro il coronavirus. A rivelarlo è proprio il Colle,riferito dal Foglio, nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione del tutto simile a quella che vedrà protagonista la sovrana d’Inghilterra. “Una questione educativa” la definisce il quotidiano. “Il Quirinale ci fa sapere – scrive ...

CottarelliCPI : Il Presidente Mattarella si vaccinerà al più presto, naturalmente rispettando l’ordine previsto dalle autorità comp… - ilfoglio_it : Il Quirinale ci fa sapere che il presidente Mattarella farà il vaccino anti Covid, rispettando l'iter. E se ci sarà… - pulcetto : Che #mattarella dal @Quirinale si metta in fila per fare il #vaccino è un'emerita stupidaggine per lisciare il pelo al populismo dilagante. - Carmela_oltre : RT @Italiantifa: Il Presidente ha annunciato che farà il vaccino per mandare alla nazione un messaggio, che possiamo interpretare così: fid… - AloiseAndrea : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Mattarella si sottoporrà al vaccino appena possibile #ANSA -