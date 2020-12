Ultime Notizie Roma del 08-12-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio recovery Plan in primo piano sia a livello europeo che a livello nazionale tutti gli stati membri si sono impegnati sullo stato diritto come valore essenziale per l’unione sarebbe il responsabile ritardare questo impegno essenziale per i cittadini abbiamo bisogno di sbloccare rapidamente il sostegno finanziario fondamentale lo ha detto il ministro agli affari europei tedesco è presidente di turno del Consiglio Europeo Michael Road commentando il no di Polonia e Ungheria il premier polacco morawiecki insiste è sbagliato voler ancorare fondi europei al rispetto dello stato di diritto Intanto in Italia ieri ancora una fumata nera proprio su recovery Plan in particolare sul nodo della Task Force per la gestione dei progetti del piano di ripresa e resilienza ...