Tiro a volo, a Parigi 2024 la gara mista sarà di skeet e non di trap. Un vantaggio per l'Italia?

Dal trap allo skeet, in una linea di alternanza ma anche di continuità che il Tiro a volo porterà avanti anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ora è ufficiale, nel programma rivisitato con nuovi sport e diverse specialità in vista dei Giochi francesi, la gara mista "del piattello" passerà da una specialità all'altra. PER l'Italia SARA' UN vantaggio? Sulla carta si. Negli ultimi anni infatti le formazioni azzurre di skeet sono state di gran lunga più competitive di quelle del trap potendo contare anche su un organico, fra sezione femminile e sezione maschile di assoluta qualità. Diana Bacosi e Chiara Cainero ricordiamo che sono rispettivamente campionessa e vicecampionessa olimpica in ...

Dal trap allo skeet, in una linea di alternanza ma anche di continuità che il tiro a volo porterà avanti anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ora è ufficiale, nel programma rivisitato con nuovi sport ...

