Sony A9 III o A9s: registrata una nuova mirrorless ammiraglia? (Di martedì 8 dicembre 2020) Sembra che sia stato registrato un nuovo modello di fotocamera di fascia alta. Potrebbe essere la nuova Sony A9 III o A9s? Già da tempo si discute su l'arrivo di una mirrorless ammiraglia Full Frame di nuova generazione La serie A9 è stata una delle pioniere di un settore del tutto inesplorato per le mirrorless Full Frame ovvero quello professionale, più nello specifico la fotografia sportiva, naturalistica e i grandi eventi. Si tratta quindi di prodotti elitari che hanno trovato sempre un cospicuo resistenza a penetrare un mercato davvero difficile, sia in termini di numeri che in fatto di concorrenza: chi si è costruito un corredo professionale di alto livello investendo cifre importanti non cambia facilmente bandiera, inoltre l'esperienza e l'assistenza professionale in questi ...

