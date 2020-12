Sguera | “Un giudice a Roma c’è | il Tar Lazio boccia i Dpcm di Conte”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo una riflessione dell’avvocato Vincenzo, impegnato anche a palazzo Mosti nella funzione di Consigliere Comunale, in merito ad una recentissima ordinanza del Tarin merito agli ultimiassunti dal presidente del Consiglio Conte. Scrive: “Ci sarà pure una Berlino…!” pensava il famoso mugnaio dell’opera di Bertold Brecht nella speranza di vedersi riconosciuti i propri diritti e riparato l’abuso subito. Noi possiamo assicurare, invece, che unc’è. L’ordinanza recentissima del Tar(del 6 dicembre u.s.), perfettamente motivata, ci conforta nella consapevolezza che il richiamo all’esercizio legittimo del potere pubblico abbia un senso compiuto anche in tempi di emergenza ...