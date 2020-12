Sci di fondo: botto Norvegia, niente Tour de Ski (Di martedì 8 dicembre 2020) La Norvegia non disputerà il Tour de Ski. La notizia rimbalza dalle pagine della Federazione norvegese, che è la prima delle scandinave ad andare oltre la rinuncia alle tappe di Coppa del Mondo a Davos e Dresda, con Svezia e Finlandia a loro volta attese a una decisione nel giro di tre giorni. Non è una decisione che giunge nuova, anzi nell’aria si sentiva molto chiara la possibilità che una rinuncia norvegese potesse arrivare. Così il responsabile del fondo Espen Bjervig: “I viaggi tra paesi in Europa durante una pandemia comportano ancora un rischio di infezione inaccettabilmente alto. La salute degli atleti e del personale di supporto è la nostra priorità più importante. Il rischio insito nell’esporre una squadra al Covid pesa pesantemente nella decisione di non partecipare al Tour de Ski. L’obiettivo principale per ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Lanon disputerà ilde Ski. La notizia rimbalza dalle pagine della Federazione norvegese, che è la prima delle scandinave ad andare oltre la rinuncia alle tappe di Coppa del Mondo a Davos e Dresda, con Svezia e Finlandia a loro volta attese a una decisione nel giro di tre giorni. Non è una decisione che giunge nuova, anzi nell’aria si sentiva molto chiara la possibilità che una rinuncia norvegese potesse arrivare. Così il responsabile delEspen Bjervig: “I viaggi tra paesi in Europa durante una pandemia comportano ancora un rischio di infezione inaccettabilmente alto. La salute degli atleti e del personale di supporto è la nostra priorità più importante. Il rischio insito nell’esporre una squadra al Covid pesa pesantemente nella decisione di non partecipare alde Ski. L’obiettivo principale per ...

