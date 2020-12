Recovery Fund, tensione maggioranza su cabina regia (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – E‘ ancora alta tensione sul Recovery Fund in Europa come in Italia. Nel primo caso, l’UE sta tentando di aggirare il veto di Polonia ed Ungheria sul piano Next Generation EU, che contiene anche il Recovery, mente l’Italia è alle prese con le tensioni politiche generate dalla governance della cabina di regia istituita per l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza e l’impiego delle risorse europee. Berlino: sbloccare piano, riardi irresponsabili L’accordo sul Recovery Fund e sullo stato di diritto è stato raggiunto a luglio da tutti gli stati europei – ha ricordato il Presidente di turno del Consiglio europeo, il Ministro tedesco Michael Roth, ribadendo che “sarebbe irresponsabile ritardare ulteriormente questo sostegno” che è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 8 dicembre 2020) (Teleborsa) – E‘ ancora altasulin Europa come in Italia. Nel primo caso, l’UE sta tentando di aggirare il veto di Polonia ed Ungheria sul piano Next Generation EU, che contiene anche il, mente l’Italia è alle prese con le tensioni politiche generate dalla governance delladiistituita per l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza e l’impiego delle risorse europee. Berlino: sbloccare piano, riardi irresponsabili L’accordo sule sullo stato di diritto è stato raggiunto a luglio da tutti gli stati europei – ha ricordato il Presidente di turno del Consiglio europeo, il Ministro tedesco Michael Roth, ribadendo che “sarebbe irresponsabile ritardare ulteriormente questo sostegno” che è ...

