Raiola | “Una cena con Belen? Preferirei Socrate o Gandhi solo per dare loro qualche schiaffo e…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Tuttosport, Mino Raiola, agente di vari calciatori come Balotelli, Ibrahimovic, Pogba e Haaland, ha risposto anche a delle domande curiose.Il complimento più bello che le hanno fatto? «Quando mi criticano, perché significa che faccio bene il mio lavoro. Van der Sar, il dg, disse ai ragazzi dell'Ajax: prendete qualsiasi agente, non Raiola. Ecco, questo è stato il complimento più bello. È da 25 anni che mi criticano, ma poi mi cercano. E quando ti temono e non ti vogliono come avversario, allora io lo prendo come un grande complimento. Tanto io non lavoro per i club».Se ripensa a Maradona? «Mi vengono in mente i miei zii e i tempi in cui ero un ragazzino e lavoravo nel loro ristorante in Olanda. Quando il Milan di Sacchi, che era la squadra per cui tifavano tutti gli olandesi, batteva il Napoli ...

