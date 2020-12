Prima quota vaccini Fvg di 106mila unità (Di martedì 8 dicembre 2020) Ammonta a 53.000, per il primo richiamo, e ad altrettanti 53.000 per il secondo, la Prima quota di vaccini che viene individuata per il Friuli Venezia Giulia dal Ministero della Salute”. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, facendo il punto sul tema vaccino anti-Covid in regione a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Natale donato all’ospedale di Udine. Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020) Ammonta a 53.000, per il primo richiamo, e ad altrettanti 53.000 per il secondo, ladiche viene individuata per il Friuli Venezia Giulia dal Ministero della Salute”. Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, facendo il punto sul tema vaccino anti-Covid in regione a margine della cerimonia di accensione dell’albero di Natale donato all’ospedale di Udine.

IsoradioRai : 150 anni di eccellenze per territorio montano e innovazione per sport estremi alta quota. #IsoRadio alle 14 con… - 273_333 : @FrancoBechis i titoli con fumetti, ovviamente tutto in quota lega fdi , sono orrendi per prima pag di un giornale… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Covid: Riccardi, prima quota vaccini Fvg è di 106mila unità Vicegovernatore Fvg, di… - infoitsalute : Coronavirus, Riccardi: la prima quota di vaccini è di 106 mila unità - Pino__Merola : Covid: Riccardi, prima quota vaccini Fvg è di 106mila unità -

Ultime Notizie dalla rete : Prima quota Coronavirus, Riccardi: la prima quota di vaccini è di 106 mila unità Il Piccolo Prima quota vaccini Fvg di 106mila unità

Ammonta a 53.000, per il primo richiamo, e ad altrettanti 53.000 per il secondo, la prima quota di vaccini che viene individuata per il Friuli ...

Il principale partito di opposizione in Sud Sudan ha fissato le quote rosa al 40%

Si chiama "Movimento di liberazione del popolo sudanese in opposizione" e premia le donne che hanno partecipato alla lotta per l'indipendenza nel 2011 ...

Ammonta a 53.000, per il primo richiamo, e ad altrettanti 53.000 per il secondo, la prima quota di vaccini che viene individuata per il Friuli ...Si chiama "Movimento di liberazione del popolo sudanese in opposizione" e premia le donne che hanno partecipato alla lotta per l'indipendenza nel 2011 ...