Patrick Zaki, parla Luigi Manconi: «L’Italia è succube dell’Egitto. In gioco c’è la nostra sovranità» – L’intervista (Di martedì 8 dicembre 2020) Un divario incolmabile. Un muro, e di quelli insormontabili, è quello che impedisce di comprendere perché Patrick Zaki, un ragazzo di 29 anni, uno studente, un attivista, continui a essere recluso nel carcere di Tora, l’inferno in terra alla periferia sud del Cairo, in Egitto, e senza neppure una condanna. Patrick, accusato di sedizione (in base ad alcuni post pubblicati da un account Facebook che i suoi legali considerano falso), dorme per terra nelle carceri egiziane dal 7 febbraio scorso. E ci resterà per altri 45 giorni, ha deciso una corte per l’antiterrorismo del tribunale del Cairo. «Non ero tra gli ottimisti. Perché le regole di un regime dispotico sono totalmente diverse da quelle di un sistema democratico. E la razionalità politica che guida quei regimi non è facilmente decifrabile», dice a Open Luigi ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Un divario incolmabile. Un muro, e di quelli insormontabili, è quello che impedisce di comprendere perché, un ragazzo di 29 anni, uno studente, un attivista, continui a essere recluso nel carcere di Tora, l’inferno in terra alla periferia sud del Cairo, in Egitto, e senza neppure una condanna., accusato di sedizione (in base ad alcuni post pubblicati da un account Facebook che i suoi legali considerano falso), dorme per terra nelle carceri egiziane dal 7 febbraio scorso. E ci resterà per altri 45 giorni, ha deciso una corte per l’antiterrorismo del tribunale del Cairo. «Non ero tra gli ottimisti. Perché le regole di un regime dispotico sono totalmente diverse da quelle di un sistema democratico. E la razionalità politica che guida quei regimi non è facilmente decifrabile», dice a Open...

amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - Tg3web : Attesa per l'udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto… - MadameSwann : RT @Corriere: «La mia vita distrutta dal revenge porn»: storia di Giovanna - NicolaM67073454 : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patrick, in… -