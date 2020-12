Molnupiravir | la molecola che uccide Covid-19 | dubbi | test sull' uomo e speranze

globalistIT : - MatcovichEnrico : RT @globalistIT: - renata43denaro : RT @ultimenotizie: Un nuovo farmaco antivirale sembrerebbe in grado di bloccare la trasmissione del virus Sars-coV-2 in 24 ore. Ad alimenta… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - solounastella : Molnupiravir, la molecola che 'uccide' il Covid-19 in 24 ore. Al momento sugli animali -

Ultime Notizie dalla rete : Molnupiravir molecola

Cosa sappiamo a oggi del farmaco che funziona coi furetti? Gli studi clinici sui pazienti sono in fase tre ma stranamente non ci sono dati, l'India si appresta a sperimentarlo, perplessità in Italia ...Il Molnupiravir blocca la trasmissione di Sars-CoV2 negli animali in 24 ore. In via di conclusione la sperimentazione clinica. Il farmacologo Drago: «Prudenza, non è detto che funzioni sull’uomo» ...