Maltempo in Campania, voragine a Giugliano: 50 famiglie isolate (Di martedì 8 dicembre 2020) Situazione difficile per una cinquantina di famiglie di Giugliano, bloccate in casa dopo una voragine, in occasione dell'ondata di Maltempo, che ha reso impossibile l'accesso alle loro abitazioni e di fatto le ha condannate all'isolamento. Da 48 ore si registrano pesanti difficili per le circa 200 persone coinvolte, tra cui anziani e bambini. Il cedimento si è verificato in via Reginelle Licola, a nord della città, al confine con il comune di Pozzuoli. La frana, secondo quanto riferisce il deputato Salvatore Micillo (M5S), componente della VIII commissione alla Camera dei Deputati. ha interessato il passaggio del vecchio acquedotto ormai dismesso, le piogge abbondanti hanno ulteriormente accentuato il cedimento. Ieri un nuovo crollo che ha impedito anche il passaggio pedonale. In serata vi è stato l'intervento dei ...

