Lopalco | ' Speriamo di poter abolire la divisione in fasce dopo Natale'

L'epidemiologo e assessore regionale alla sanità della Puglia Pierluigi Lopalco ha spiegato in un post sui social il contenuto dell'ordinanza firmata da Michele Emiliano: "Nelle province di Foggia e ..."

“Chi mi conosce sa – ha chiarito Lopalco - che non ho mai plaudito la scelta di dividere la regioni italiane in fasce di rischio, per diversi motivi" ...

Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: 634 morti e meno di 15mila contagi in Italia

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, i dati e le news dal mondo di oggi martedì 8 dicembre. Nell’ultimo bollettino registrati 634 morti e circa 15mila nuovi casi. Il tasso di positività scende ...

