L’app IO per il cashback batte Immuni: i soldi valgono più della salute (Di martedì 8 dicembre 2020) La sostanza è questa: ci sono voluti mesi per arrivare a sei milioni di download delL’app Immuni. Poche ore per arrivare alla stessa cifra per L’app IO che serve a ottenere il cashback e lo sconto del 10% sulla spesa. Un dato inequivocabile che ci fornisce la misura di come stiamo affrontando l’epidemia di Coronavirus in Italia. Quello che doveva essere uno degli strumenti principali di prevenzione e tracciamento è stato completamente snobbato. Anzi. Come scusa per non scaricare L’app che ci permetteva di tracciare i contagi in molti hanno addotto la ragione della privacy. La tutela dei propri dati che chissà dove sarebbero andati a finire. All’uscita, però, della novità che permetteva di ottenere uno sconto del 10% sugli acquisti con carte di credito e di debito, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) La sostanza è questa: ci sono voluti mesi per arrivare a sei milioni di download del. Poche ore per arrivare alla stessa cifra perIO che serve a ottenere ile lo sconto del 10% sulla spesa. Un dato inequivocabile che ci fornisce la misura di come stiamo affrontando l’epidemia di Coronavirus in Italia. Quello che doveva essere uno degli strumenti principali di prevenzione e tracciamento è stato completamente snobbato. Anzi. Come scusa per non scaricareche ci permetteva di tracciare i contagi in molti hanno addotto la ragioneprivacy. La tutela dei propri dati che chissà dove sarebbero andati a finire. All’uscita, però,novità che permetteva di ottenere uno sconto del 10% sugli acquisti con carte di credito e di debito, ...

SerieA : I risultati della 10ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutte le n… - Mov5Stelle : CASHBACK DI NATALE, SUPERATI I 6 MILIONI DI DOWNLOAD PER L'APP IO Domani parte il #cashback di Natale. Per usufrui… - Tommasolabate : Chissà perché sul cashback e l’app Io per avere indietro il 10% dei soldi degli acquisti non vedo tutte le paure pe… - CCottarelly : Dove si può leggere il bando dell’azienda austriaca di app che ha vinto l’appalto per il cashback? Quanto guadagna… - stringimimiley : RT @UnoFRAtanti: Le persone che; “Con l’App Immumi ci rubano la privacy” sono le stesse che ora per ricevere il Cashback inseriscono l’iban… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app per Il cashback parte l'8 dicembre, con e senza app Io e Spid. Come ottenere il rimborso Corriere della Sera