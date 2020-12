Juve | Arthur torna a Barcellona con doppia missione

(Di martedì 8 dicembre 2020) Se Miralem Pjanic vorrebbe giocare di più ale non sa perché è utilizzato così poco ,Melo, l'altra metà dello scambio, non parla ma è ancora, anche lui, in fase di ambientamento. Il ...

AltronT : RT @GnocchiGene: Oggi Barcellona-Juve: sarà la sfida dei grandi duelli. Messi-CR7, Pjanic -Arthur e Buffon-Sciatica #BarcaJuve #8Dicembre #… - sportli26181512 : Juve, Arthur torna a Barcellona con una doppia missione: Juve, Arthur torna a Barcellona con una doppia missione Il… - NeilMac555 : ???? Juve probable XI (Tuttosport) Buffon Cuadrado, Danilo, Bonucci, Sandro Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa Morata, Ronaldo. - Gazzetta_it : #Arthur torna a #Barcellona: voglia di rivalsa, necessità di conquistare la @juventusfc - riccrist80 : @Albarien Era sopravvalutato anche alle juve. pompato in modo inverecondo da una stampa complice. Come fatto con k… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Arthur

Questa sera al Camp Nou scocca l'ora della sfida tra Barcellona e Juventus, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions ...La Juventus scende in campo al Camp Nou per contendere al Barcellona il primato nel Gruppo G di Champions League. Torna Morata in attacco.