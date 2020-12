Il carcere e la zona rossa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si intitolail numero di dicembre di Voci di dentro, la rivista edita da Voci di dentro, l’associazione di volontariato che lavora nelle carceri di Chieti e Pescara. Un giornale di 56 pagine dedicato principalmente a questa realtà, allain cui viviamo oggi noi (fuori) e quella in cui vivono loro, i detenuti (dentro). Zone rosse, certo diverse ma ugualmente folli, rinchiuse, ripiegate, indifese. Maurizio Ciociola in quarta di copertina, guardando la suascrive: “Non so cosa vedete voi. Ma io dentro ila Foggia vedevo solo paura. Ma non solo paura…ero terrorizzato. I tv tutti i giorni a tutte le ore parlavano di morti, di ospedali pieni. E io non avevo notizie dei miei familiari. Solo. Dentro. Disperato. Quando ho visto la corsa ...