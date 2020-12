Giulia De Lellis-Elisa Visari: un dettaglio non sfugge agli utenti di Instagram (Di martedì 8 dicembre 2020) Al centro del gossip ci sono sempre loro, i Damellis. Dopo la fine della loro relazione, entrambi sembrano essere di nuovo felici per quanto riguarda la vita sentimentale. Giulia è fidanzata con Carlo Beretta, mentre Damante sta con la giovane attrice, Elisa Visari. Sebbene nessuno di questi ultimi due abbia ufficialmente confermato la relazione, le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Al centro del gossip ci sono sempre loro, i Damellis. Dopo la fine della loro relazione, entrambi sembrano essere di nuovo felici per quanto riguarda la vita sentimentale.è fidanzata con Carlo Beretta, mentre Damante sta con la giovane attrice,. Sebbene nessuno di questi ultimi due abbia ufficialmente confermato la relazione, le L'articolo

Adelediceche : GIULIA DE LELLIS 5 MILIONI DI FOLLOWERS E NELLE STORIES È TUTTA UN 'ME LO SONO MANGIATO' E 'GALAPENO' ?? FREGATENE,… - drxx99x : Quando Giulia De Lellis, sempre preferita nelle classifiche di gradimento e prima finalista col televoto flash (45%… - annnairax : RT @jes_loveislove: Sono tranquilla soltanto perché le bimbe di Giulia de lellis non dimenticano e quindi Sonia lorenzini te ne vai a casa… - nelnomedeltrash : A giulia de lellis non piace questo elemento. Ciao mitica ???? #damellis - mesonorotta : Ovviamente citavo la poetessa Giulia de lellis -