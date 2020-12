Fisco: su app Io registrati in giornata quasi 2,3 mln strumenti pagamento (Di martedì 8 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Fisco: su app Io registrati in giornata quasi 2,3 mln strumenti pagamento... - Esterin62237737 : RT @eurolex2015: @EliseiNicole Ma quando mai.....solo x i boccoloni....che non si sono accorti che ennesima app per raccolta informazioni p… - Luciano06815942 : RT @eurolex2015: @EliseiNicole Ma quando mai.....solo x i boccoloni....che non si sono accorti che ennesima app per raccolta informazioni p… - condaghe : @GPGualaccini @GiuliaCortese1 @doonie @marcoregni @FilippoPetti @ManuelaBellipan @Dio @paoloigna1 @GaetanoScavuzzo… - MassiSilver : @GuidoAnzuoni @LucaBallabio1 si ma non è come copiare una foto dal cellulare... hanno database su specifiche applic… -