Fiamme a Rimini nella notte: muore una donna, due intossicati (VIDEO) (Di martedì 8 dicembre 2020) L'incendio è divampato nel residence "Il Capodoglio" di San Giuliano a Rimini. Morta una donna tra le Fiamme, due i feriti. Non sono state ancora accertate le cause dello scoppio dell'incendio avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 Dicembre a San Giuliano a Rimini. Dalle notizie giunte tutto sembrerebbe partito dal secondo piano del residence "Il Capodoglio" per poi propagarsi anche al terzo piano. I due piani sono stati interdetti poi per danni alla struttura. una donna di 37 anni è stata trovata morta nel bagno, probabilmente dove si era chiusa per proteggersi dalle Fiamme e dal fumo che era ormai divagato.Vi sono anche due uomini rimasti intossicati, di 31 e 36 anni, trasportati d'urgenza in ospedale.

