Emma Marrone in lutto: l’addio a Gaetano sui social (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante stia ottenendo un successo non indifferente come giudice di X Factor, Emma Marrone sta vivendo un momento privato decisamente doloroso. In questi giorni Emma ha pubblicato su Instagram l’annuncio della morte del cane Gaetano, un animale che da sempre vive nella casa di famiglia della Marrone a cui la cantante era molto affezionata. Il messaggio dell’ex vincitrice di Amici è decisamente toccante, e si avverte quanta sofferenza la Marrone stia provando: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia.Hai lasciato un vuoto ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante stia ottenendo un successo non indifferente come giudice di X Factor,sta vivendo un momento privato decisamente doloroso. In questi giorniha pubblicato su Instagram l’annuncio della morte del cane, un animale che da sempre vive nella casa di famiglia dellaa cui la cantante era molto affezionata. Il messaggio dell’ex vincitrice di Amici è decisamente toccante, e si avverte quanta sofferenza lastia provando: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia.Hai lasciato un vuoto ...

