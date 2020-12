COMINCIA LA DISCLOSURE UFFICIALE SUGLI ALIENI E SULLA FUTURA CIVILTA’ MULTIPLANETARIA

Leggi su databaseitalia

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ex capo della divisione spaziale israeliana: glisono reali, Trump “era sul punto” di confermare. Il generale israeliano in pensione e attuale professore Haim Eshed ha dichiarato a un giornale israeliano che non solo glisono reali, ma che i governi degli Stati Uniti e di Israele hanno lavorato con loro e il presidente Donald Trump è stato recentemente sul punto di confermare la loro esistenza. Eshed, che si è ritirato nel 2011 come capo della divisione spaziale del ministero della Difesa, “è stato a capo del programma di sicurezza spaziale israeliano per quasi 30 anni ed è stato insignito per tre volte dell’Israel Security Award”, ha riferito il Jerusalem Post. Ha “spiegato che Israele e Stati Uniti hanno entrambi a che fare con glida anni”. “Gli UFO hanno chiesto di non pubblicare che sono qui, ...