Casi di Covid in oncoematologia a Pagani (Di martedì 8 dicembre 2020) di Pina Ferro Due pazienti provenienti dal Reparto di oncoematologia dell’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani sono stati trasferiti, ieri, a Scafati nel reparto Covid. Due degenti ‘fragili’ sarebbero risultati positivi al virus e subito trasferiti al ‘Mauro Scarlato’ per seguire le cure del caso.Intanto, i coordinatori per l’emergenza Covid stanno studiando tutti gli interventi che la situazione richiede per evitare che a Pagani, presso il Polo oncologico, si sviluppi un focolaio. Al momento tutto sembra sotto controllo e adeguatamente circoscritto, e quindi spento, quello che poteva essere un focolaio. E, mentre nell’agro nocerino continuano a registrarsi Casi di contagio nelle strutture sanitarie Virginia Villani ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti per conoscere la ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 dicembre 2020) di Pina Ferro Due pazienti provenienti dal Reparto didell’ospedale “Andrea Tortora” disono stati trasferiti, ieri, a Scafati nel reparto. Due degenti ‘fragili’ sarebbero risultati positivi al virus e subito trasferiti al ‘Mauro Scarlato’ per seguire le cure del caso.Intanto, i coordinatori per l’emergenzastanno studiando tutti gli interventi che la situazione richiede per evitare che a, presso il Polo oncologico, si sviluppi un focolaio. Al momento tutto sembra sotto controllo e adeguatamente circoscritto, e quindi spento, quello che poteva essere un focolaio. E, mentre nell’agro nocerino continuano a registrarsidi contagio nelle strutture sanitarie Virginia Villani ha inoltrato una richiesta di accesso agli atti per conoscere la ...

