Campania, tornano a scuola gli studenti di prima e seconda elementare (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha appena firmato l'ordinanza con cui riapre le classi fino alla seconda elementare. Torna la scuola in presenza in Campania, almeno per i più piccoli. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, firmando una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domani, mercoledì L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

