Andrea Scanzi | Salvini parla a caso | siamo a un passo dalla procurata pandemia

Leggi su solodonna

(Di martedì 8 dicembre 2020), di recente nel suo intervento ad Otto e Mezzo ha duramente criticato la destra per i messaggi nocivi e dannosi che sta mandando in un periodo così delicato.è un noto scritto e giornalista del Fatto Quotidiano.quotidianamente esprime il suo pensiero scagliandosi contro i politici e non per i loro comportamenti sbagliati. Il giornalista del Fatto Quotidiano di recente ha duramente criticato la Articolo completo: dal blog SoloDonna