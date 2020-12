Allerta rossa a Salerno, il Comune decide di tenere chiuse le scuole (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il grave peggioramento delle condizioni meteo e l’Allerta diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania impongono al Comune di Salerno, con rammarico, la decisione di chiudere le scuole nella giornata di domani mercoledì 9 dicembre. La decisione è stata assunta dopo una serie di incontri di verifica che il Sindaco Vincenzo Napoli ha svolto in Prefettura e con il COC. Per monitorare la situazione è stata disposta per le prossime ore un’attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Salerno al fine di verificare, in seguito all’evoluzione meteo, la possibilità di rientro in classe. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il grave peggioramento delle condizioni meteo e l’diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania impongono aldi, con rammarico, la decisione di chiudere lenella giornata di domani mercoledì 9 dicembre. La decisione è stata assunta dopo una serie di incontri di verifica che il Sindaco Vincenzo Napoli ha svolto in Prefettura e con il COC. Per monitorare la situazione è stata disposta per le prossime ore un’attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile deldial fine di verificare, in seguito all’evoluzione meteo, la possibilità di rientro in classe. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DPCgov : ???Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud ????#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania… - DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - Tg1Raiofficial : Il #maltempo sull'Italia. Allerta rossa in quattro regioni. La neve continua a creare problemi in Alto Adige. Nubif… - dukana2 : RT @matteoc1951: Abbiamo fatto il pieno non ci manca più niente?????? - fanpage : #Maltempo allerta rossa in due regioni italiane -