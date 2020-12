4 Ristoranti, riparte stasera su SkyUno lo show con Alessandro Borghese (Di martedì 8 dicembre 2020) 4 Ristoranti riapre i battenti: lo show che vede in sfida i ristoratori della Penisola, da stasera in prime time con la nuova stagione su SkyUno condotta da Alessandro Borghese. Il format metterà a confronto 4 ristoratori della stessa città che si contenderanno il titolo di migliore valutando i seguenti parametri: location, menù, prezzo, e servizio. A giudicare sono gli stessi concorrenti che insieme allo chef Borghese a turno si recano al ristorante di uno dei quattro sfidanti che consumare e commentano le singole portate. Il conduttore aggiunge alla sua valutazione resa nota solo al termine della puntata, anche un’ispezione della cucina che precede il servizio al tavolo dei concorrenti. La grande novità di 4 Ristoranti, lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) 4riapre i battenti: loche vede in sfida i ristoratori della Penisola, dain prime time con la nuova stagione sucondotta da. Il format metterà a confronto 4 ristoratori della stessa città che si contenderanno il titolo di migliore valutando i seguenti parametri: location, menù, prezzo, e servizio. A giudicare sono gli stessi concorrenti che insieme allo chefa turno si recano al ristorante di uno dei quattro sfidanti che consumare e commentano le singole portate. Il conduttore aggiunge alla sua valutazione resa nota solo al termine della puntata, anche un’ispezione della cucina che precede il servizio al tavolo dei concorrenti. La grande novità di 4, lo ...

palermomaniait : Alessandro Borghese riparte con le nuove puntate di ''4 ristoranti'' - - ItaloLeone6 : @il_piccolo Per #Fedriga nei negozi di vestiti sarà necessario rispettare il limite di 1 persona ogni 20 metri quad… - ItaloLeone6 : @il_piccolo Per #Fedriga nei negozi di vestiti sarà necessario rispettare il limite di 1 persona ogni 20 metri quad… - ItaloLeone6 : @il_piccolo Per #Fedriga nei negozi di vestiti sarà necessario rispettare il limite di 1 persona ogni 20 metri quad… - ItaloLeone6 : @messveneto Per #Fedriga nei negozi di vestiti sarà necessario rispettare il limite di 1 persona ogni 20 metri quad… -