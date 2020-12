WAMANGITUKA | AGILITA’ E FIUTO DEL GOL PER LA RINASCITA DELLO STOCCARDA

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Silasnasce a Kinshasa, il 6 ottobre 1999, è un attaccante congolese. Muove i suoi primi passi vicino casa, nelle giovanili del Black Mountain Sport e dell’Olympic Matete Fc, poi il trasferimento in Francia dove il suo primo club è l’Olympic d’Alès, che milita in settima divisione. Il suo debutto tra i professionisti arriva il 31 agosto del 2018 con la maglia del Paris Fc in Ligue 2, con cui mette a segno il primo gol il 9 novembre contro il Le Havre. Nelle tre gare seguenti segna due reti e cresce l’attenzione degli addetti ai lavori nei suoi confronti. Chiude la stagione con 11 gol in 32 presenze e la promozione sfumata ai Play-off per i suoi, il 13 agosto 2019 passa alloin Bundesliga 2 per otto milioni di euro e lo aiuta a risalire in massima serie, 10 i gol di ...