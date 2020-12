VIDEO | A Napoli un presepe di pizza per celebrare i tre anni di riconoscimento Unesco

Leggi su dire

(Di lunedì 7 dicembre 2020) NAPOLI – Un presepe alto due metri e realizzato, interamente a mano, con l’impasto della pizza è visitabile da oggi all’interno della basilica di Santa Chiara, nel cuore del centro storco di Napoli. L’opera nasce per celebrare il terzo anniversario del riconoscimento Unesco all’arte del pizzaiuolo napoletano, iscritta dal 7 dicembre 2017 nell’elenco dei patrimoni immateriali dell’umanità. Artigiani del presepe e della pizza hanno lavorato per mesi alla realizzazione dell’installazione, composta di sughero e legno, ma anche da acqua e farina, gli ingredienti della pizza, cotti in forno cosi’ da tenere insieme tutti gli elementi “classici” che compongono un presepe.