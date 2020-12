Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione con un’ordinanza firmata ieri sera il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio ha declassato la regione l’unica in Italia ancora in zona rossa arancione la zona rossa può concludersi dopo le 3 settimane che sono necessarie sono obbligatorie che finiscono mercoledì se la regione Abruzzo decida autonomamente di andare in zona arancione sarà diffidata ha detto il ministro dell’Autonomia regionali Francesco boccia il governatore va avanti da oggi negozi tornano aperti si apre oggi una settimana particolarmente delicata per il premier Giuseppe Conte alle prese con le due principali nodi europei il mess in recovery fa un due mercoledì in rischio del no dei frondisti del MoVimento 5 Stelle alla Riforma Del Mes tra età alto nelle prossime ...