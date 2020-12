Traffico di droga internazionale, colpo ai Mallardo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nell’ambito di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, nei confronti di Antonio Manna, 45enne di Melito di Napoli e Emanuele Barbato, 22enne di Melito di Napoli, entrambi destinatari della custodia in carcere, e Matteo Bennardino, 33enne di Giugliano in Campania, destinatario della misura degli arresti domiciliari. Segnatamente, il Manna e il Barbato, unitamente ad altri soggetti in via di identificazione, sono stati ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al Traffico di sostanza stupefacente, aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, mentre al Bennardino è ascritto il reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nell’ambito di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza cautelare, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, nei confronti di Antonio Manna, 45enne di Melito di Napoli e Emanuele Barbato, 22enne di Melito di Napoli, entrambi destinatari della custodia in carcere, e Matteo Bennardino, 33enne di Giugliano in Campania, destinatario della misura degli arresti domiciliari. Segnatamente, il Manna e il Barbato, unitamente ad altri soggetti in via di identificazione, sono stati ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata aldi sostanza stupefacente, aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, mentre al Bennardino è ascritto il reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti ...

Napoli – Nell’ambito di indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza cautelare, e ...

