The Game Awards 2020 | per la prima volta sarà inclusa una descrizione audio per i fan non vedenti e ipovedenti

I The Game Awards includeranno una descrizione audio per i fan non vedenti e ipovedenti quando saranno trasmessi in streaming su YouTube Gaming questa settimana. In un tweet condiviso durante il fine settimana, il produttore Geoff Keighley ha confermato che sarà la prima volta che l'evento dal vivo offrirà una descrizione audio per i giocatori non vedenti, il tutto in nome dell'accessibilità. I The Game Awards 2020, come sempre, riveleranno importanti annunci e trailer, e nel pre-show assisteremo a ben 5 World Premiere.

