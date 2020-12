Roma, folla in centro nel week end: scattano le chiusure temporanee contro gli assembramenti. “Sembra di essere tornati ai vecchi tempi” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Con il Natale che si avvicina le strade del centro di Roma tornano ad affollarsi. Chiusi i centri commerciali per il ponte dell’Immacolata, i Romani hanno scelto di fare i propri acquisti nel tridente. Piene via Condotti e via del Babbuino. In via del Corso l’eccessivo numero di presenze ha fatto scattare più volte le chiusure temporanee. Presenti sul posto per vigilare sul rispetto delle regole anti-Covid volontari della Protezione Civile, Carabinieri e Polizia locale. “In campo abbiamo circa ottanta uomini. Il personale è dislocato nel tridente, a Prati e in tutte le zone interessate dallo shopping. Anche ad Ostia abbiamo una ventina di persone” spiega Paolo Bernardi, dirigente della Polizia di Roma Capitale. Di fronte ad alcuni store dei marchi più in voga gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Con il Natale che si avvicina le strade delditornano ad afrsi. Chiusi i centri commerciali per il ponte dell’Immacolata, ini hanno scelto di fare i propri acquisti nel tridente. Piene via Condotti e via del Babbuino. In via del Corso l’eccessivo numero di presenze ha fatto scattare più volte le. Presenti sul posto per vigilare sul rispetto delle regole anti-Covid volontari della Protezione Civile, Carabinieri e Polizia locale. “In campo abbiamo circa ottanta uomini. Il personale è dislocato nel tridente, a Prati e in tutte le zone interessate dallo shopping. Anche ad Ostia abbiamo una ventina di persone” spiega Paolo Bernardi, dirigente della Polizia diCapitale. Di fronte ad alcuni store dei marchi più in voga gli ...

cappello_di : NON HO PAROLE! Roma, folla in centro nel week end: scattano le chiusure temporanee contro gli assembramenti. “Sembr… - ilfattovideo : Roma, folla in centro nel week end: scattano le chiusure temporanee contro gli assembramenti. “Sembra di essere tor… - clikservernet : Roma, folla in centro nel week end: scattano le chiusure temporanee contro gli assembramenti. “Sembra di essere tor… - Noovyis : (Roma, folla in centro nel week end: scattano le chiusure temporanee contro gli assembramenti. “Sembra di essere to… - vilmaparenti : RT @fabcet: Minorenni. E allora puniamo le teste di cazzo dei genitori. Mi sono rotto il cazzò di giustificare questa merda. Covid, risse… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma folla Roma, folla in centro nel week end: scattano le chiusure temporanee contro gli assembramenti Il Fatto Quotidiano Torino, folla e assembramenti nel centro storico per gli acquisti di Natale

Se le polemiche e le discussioni dell'ultima settimana hanno portato alcuni negozi a dedicare più attenzione nella gestione delle code, non hanno però fermato il flusso delle persone in via Roma e via ...

Lo shopping riparte ma senza ressa da Natale Sconti a raffica per attirare i clienti riluttanti

Nella prima domenica fuori dalla zona rossa niente resse e scene alla milanese. Il clima è quello di un normale festivo autunnale non c’è il muro compatto della folla. La delusione di Anna Lapini, pre ...

Se le polemiche e le discussioni dell'ultima settimana hanno portato alcuni negozi a dedicare più attenzione nella gestione delle code, non hanno però fermato il flusso delle persone in via Roma e via ...Nella prima domenica fuori dalla zona rossa niente resse e scene alla milanese. Il clima è quello di un normale festivo autunnale non c’è il muro compatto della folla. La delusione di Anna Lapini, pre ...