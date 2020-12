Paolo Bonolis, il figlio Davide non sta bene: le condizioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Davide, figlio del noto showman e conduttore Mediaset, Paolo Bonolis ha rimediato una malattia, dalla quale ci si augura guarisca presto… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini) Durante l’appuntamento con i videoclip settimanali del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha approfondito alcuni temi che riguardano i rapporti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 7 dicembre 2020)del noto showman e conduttore Mediaset,ha rimediato una malattia, dalla quale ci si augura guarisca presto… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini) Durante l’appuntamento con i videoclip settimanali del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha approfondito alcuni temi che riguardano i rapporti L'articolo proviene da YesLife.it.

ghada30937684 : RT @BayYanlisRewind: Paolo Bonolis screaming: “VADA, VADA NON CINCISCHI”. #gizliask • #BayYanlisRewind - shredofheart : Wheein oggi ai mama stava chiaramente citando paolo bonolis - zazoomblog : Paolo Bonolis la notizia in diretta: il figlio Davide non sta bene - #Paolo #Bonolis #notizia #diretta: - amooilcibo : RT @Nicknameless_: Questo è un tweet indirizzato a @amooilcibo, lo stan account di Paolo Bonolis. Noi due ci vogliamo tanto bene, tuttavia… - stugots__ : Ah Flavio non sei manco un' unghia incarnita di Paolo Bonolis #leredita -