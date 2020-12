Paola Di Benedetto | un Natale con il suo compagno

Leggi su kronic

(Di lunedì 7 dicembre 2020)Di, tramite il proprio profilo Instagram, ci fa vedere come passerà le feste Natalizie insieme al suoDi(Instagram)Diè una famosissima showgirl. La sua carriera inizia già in adolescenza partecipando a innumerevoli concorsi di bellezza, molti dei quali hanno vistouscire come vincitrice. In televisione invece lavora inizialmente come valletta, modella e anche conduttrice su un emittente di Vicenza. La sua carriera prende una svolta quando nel 2016 partecipa a Miss Italia, attirando anche l’attenzione delle tv nazionali. Successivamente interpreterà madre natura in una delle ultime puntate di “Ciao Darwin” programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti per poi ...