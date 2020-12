“Non ne posso più”. Lo sfogo amarissimo di Claudio Amendola. Parole forti in diretta tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Claudio Amendola non ha potuto fare a meno di sfogarsi durante la puntata de L’aria di domenica che è andata in onda ieri, 6 dicembre. L’argomento trattato in trasmissione verteva sul nuovo Dpcm e sulle restrizioni per il Natale. Come ormai noto a tutti, all’interno del nuovo Dpcm vi sono riportate anche le raccomandazioni di festeggiare solo con i familiari con cui si convive. Proprio su questo argomento Claudio Amendola ha perso la pazienza. La presentatrice Myrta Merlino ha chiesto all’attore se avesse qualche domanda sul Natale da fare ad Ilaria Capua. Allora Amendola ha spiegato di essere davvero stufo di tutto, soprattutto dei continui drammi sul cenone di Natale. Ecco che racontiamo perché l’attore sia così risentito su questo punto del nuovo Dpcm. (Continua dopo le foto) Le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)non ha potuto fare a meno di sfogarsi durante la puntata de L’aria di domenica che è andata in onda ieri, 6 dicembre. L’argomento trattato in trasmissione verteva sul nuovo Dpcm e sulle restrizioni per il Natale. Come ormai noto a tutti, all’interno del nuovo Dpcm vi sono riportate anche le raccomandazioni di festeggiare solo con i familiari con cui si convive. Proprio su questo argomentoha perso la pazienza. La presentatrice Myrta Merlino ha chiesto all’attore se avesse qualche domanda sul Natale da fare ad Ilaria Capua. Alloraha spiegato di essere davvero stufo di tutto, soprattutto dei continui drammi sul cenone di Natale. Ecco che racontiamo perché l’attore sia così risentito su questo punto del nuovo Dpcm. (Continua dopo le foto) Le ...

