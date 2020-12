Napoli, Osimhen ancora out: ecco quando può rientrare (Di lunedì 7 dicembre 2020) Victor Osimhen salterà ancora almeno altre tre partite. Il suo rientro potrebbe avvenire il 20 dicembre Victor Osimhen salterà ancora almeno altre tre partite secondo quanto riferito da Radio KissKiss Napoli. L’attaccante nigeriano non verrà convocato dal tecnico Gennaro Gattuso per la sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Il suo rientro potrebbe avvenire il 20 dicembre quando il Napoli affronterà la Lazio di Simone Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Victorsalteràalmeno altre tre partite. Il suo rientro potrebbe avvenire il 20 dicembre Victorsalteràalmeno altre tre partite secondo quanto riferito da Radio KissKiss. L’attaccante nigeriano non verrà convocato dal tecnico Gennaro Gattuso per la sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Il suo rientro potrebbe avvenire il 20 dicembreilaffronterà la Lazio di Simone Inzaghi. Leggi su Calcionews24.com

