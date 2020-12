Mondiali Qatar 2022, il sorteggio dei gironi di qualificazione: gruppi completi, date e regolamento (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alle ore 18, a Zurigo, è andato in scena il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.L'Italia, testa di serie insieme a Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda, per staccare il pass per la fase finale dovrà affrontare Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.Il sistema di qualificazione coinvolgerà 55 nazionali e soltanto tredici partiranno per Doha (il 23%). Le 55 squadre sono state divise in dieci gruppi: 5 da sei nazionali e 5 da cinque nazionali. Si qualificheranno direttamente in Qatar le dieci vincenti dei gruppi. Per gli altri tre posti serviranno i playoff tra le dieci seconde e le due "migliori vincenti dei ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alle ore 18, a Zurigo, è andato in scena ildelle qualificazioni aidel, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre.L'Italia, testa di serie insieme a Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda, per staccare il pass per la fase finale dovrà affrontare Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.Il sistema dicoinvolgerà 55 nazionali e soltanto tredici partiranno per Doha (il 23%). Le 55 squadre sono state divise in dieci: 5 da sei nazionali e 5 da cinque nazionali. Si qualificheranno direttamente inle dieci vincenti dei. Per gli altri tre posti serviranno i playoff tra le dieci seconde e le due "migliori vincenti dei ...

