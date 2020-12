Marsilio “Abruzzo in zona arancione? Siamo nella media”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L’AQUILA (ITALPRESS) – “L’Abruzzo ha ampiamente raggiunto una condizione di relativa sicurezza, di equilibrio a livello sanitario. Non era necessario insistere su una posizione così restrittiva che sul piano economico e sociale, a fronte di un modestissimo beneficio sanitario, creava un rilevante danno alla nostra economia con ulteriori penalizzazioni. Rientriamo esattamentemedia nazionale. La cura è durata a sufficienza. Chiediamo equità di trattamento e di adesione ai dati reali”. Così in conferenza stampa, oggi pomeriggio, a L’Aquila, il governatore Marco, alla presenza dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, ha spiegato la decisione di emettere un’ordinanza che sancisce per l’Abruzzo il rientro in. La riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di...