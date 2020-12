Lo scontro con un suv durante un trasferimento: così è morta Sara, stella toscana del motocross (Di lunedì 7 dicembre 2020) Abitava a Riotorto e studiava a Piombino. Fatale l'incidente in una strada interna durante una gara in Sardegna Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 7 dicembre 2020) Abitava a Riotorto e studiava a Piombino. Fatale l'incidente in una strada internauna gara in Sardegna

