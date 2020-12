L’Egitto non libera Patrick Zaki. Altri 45 giorni di custodia per lo studente dell’Università di Bologna. E’ detenuto al Cairo da 10 mesi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altri 45 giorni di custodia per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato al Cairo il 7 febbraio scorso (leggi l’articolo) con l’accusa di propaganda sovversiva. A stabilirlo, secondo quanto ha reso l’Egyptian initiative for personal rights (Eipr), Ong con cui collaborava il 29enne, è stata la terza sezione del Tribunale per l’antiterrorismo del Cairo. “La tortura continua, la nostra battaglia per la libertà di Patrick Zaki anche” ha commentato in un tweet il deputato Pd Filippo Sensi. Zaki, esattamente 10 mesi fa, era stato fermato all’aeroporto del Cairo di ritorno da Bologna dove, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020)45diper, loegizianodiarrestato alil 7 febbraio scorso (leggi l’articolo) con l’accusa di propaganda sovversiva. A stabilirlo, secondo quanto ha reso l’Egyptian initiative for personal rights (Eipr), Ong con cui collaborava il 29enne, è stata la terza sezione del Tribunale per l’antiterrorismo del. “La tortura continua, la nostra battaglia per la libertà dianche” ha commentato in un tweet il deputato Pd Filippo Sensi., esattamente 10fa, era stato fermato all’aeroporto deldi ritorno dadove, ...

chetempochefa : 'Gli affari commerciali tra l’Italia e l’Egitto non si sono mai fermati nonostante le autorità egiziane non solo si… - ilpost : L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - mante : La mancata collaborazione dell’Egitto sull’omicidio Regeni è stata chiara fin da subito e non è mai cambiata. Conti… - MatteoBilli72 : Davvero qualcuno pensava che uno stato non democratico come l'Egitto potesse liberalo, così, dopo qualche comunicat… - marijoa64 : RT @Massimi47715989: Ong, prolungata di 45 giorni custodia per Zaki - Emilia-Romagna - -

