Inter, Vidal non si allena: quasi certo il suo forfait in Champions League (Di lunedì 7 dicembre 2020) Problemi fisici per Arturo Vidal Brutte notizie per l’Inter in vista del match decisivo di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì sera. Conte, infatti, dovrà quasi sicuramente rinunciare ad Arturo Vidal che oggi non ha preso parte all’allenamento a causa di alcuni acciacchi accusati nella partita contro il Bologna. “Oggi ad Appiano Gentile è stato visitato dallo staff medico ed entro domani sosterrà un esame strumentale, ma le sensazioni, almeno in vista della sfida contro gli ucraini, non sono positive. Rischiarlo non avrebbe senso. Sia perché non è al meglio sia perché sarebbe concreta la possibilità di perderlo per un periodo più lungo di tempo. Più concreta, dunque, sembra la possibilità che non giochi ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Problemi fisici per ArturoBrutte notizie per l’in vista del match decisivo dicontro lo Shakhtar Donetsk in programma mercoledì sera. Conte, infatti, dovràsicuramente rinunciare ad Arturoche oggi non ha preso parte all’mento a causa di alcuni acciacchi accusati nella partita contro il Bologna. “Oggi ad Appiano Gentile è stato visitato dallo staff medico ed entro domani sosterrà un esame strumentale, ma le sensazioni, almeno in vista della sfida contro gli ucraini, non sono positive. Rischiarlo non avrebbe senso. Sia perché non è al meglio sia perché sarebbe concreta la possibilità di perderlo per un periodo più lungo di tempo. Più concreta, dunque, sembra la possibilità che non giochi ...

