Il Napoli sta provando a giocare e a vincere con abiti diversi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Una vittoria facile, ma solo nella ripresa È importante leggere Crotone-0-4 oltre il tabellino. Come tutte le altre partite di calcio, più di tutte le altre partite di calcio. Il risultato finale è stato abbondante, rotondo, ma dice poco rispetto a quanto avvenuto in campo. Anzi, Gattuso l’ha spiegato chiaramente nelle interviste del postgara: la realtà è che il poker finale è maturato solo in condizioni di estremo favore per il; prima dell’espulsione di Petriccione, infatti, il Crotone aveva mostrato di essere una squadra con le idee chiare, con una sistema tattico molto ambizioso, forse addirittura troppo visti i valori della rosa, e questo era riuscito a frenare gli azzurri, almeno un po’. Parleremo di questo, nella nostra analisi. Allo stesso tempo, però, proprio l’atteggiamento e le caratteristiche della squadra di Stroppa hanno ...