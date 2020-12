Ikea non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo (Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia è di quelle che segnano la fine di un’era: Ikea non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo. La prossima collezione di arredamento del colosso svedese sarà la prima in 70 anni a non essere raccontata dal depliant che puntualmente ci è stato consegnato per posta. Così cessa anche di esistere il libro più stampato al mondo: fino a 200 milioni di copie per edizione, in 69 versioni diverse e 32 lingue per più di 50 Paesi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia è di quelle che segnano la fine di un’era: Ikea non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo. La prossima collezione di arredamento del colosso svedese sarà la prima in 70 anni a non essere raccontata dal depliant che puntualmente ci è stato consegnato per posta. Così cessa anche di esistere il libro più stampato al mondo: fino a 200 milioni di copie per edizione, in 69 versioni diverse e 32 lingue per più di 50 Paesi.

Agenzia_Ansa : Dopo 70 anni il catalogo #Ikea non sarà più pubblicato. Nel 2016 tiratura record, stampate 200 milioni di copie… - CapaGira : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 70 anni il catalogo #Ikea non sarà più pubblicato. Nel 2016 tiratura record, stampate 200 milioni di copie #ANSA htt… - scheggiaimpa : Non credo me ne farò una ragione ?? IKEA non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo - 79_Alessio : RT @romatoday: Ikea non pubblicherà più il suo catalogo cartaceo - infoiteconomia : Addio al catalogo Ikea, non sarà più pubblicato -