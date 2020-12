GF Vip 5, Francesco risponde alla dichiarazione d’amore di Tommaso: «Non c’è niente di cui preoccuparsi. Se tu mi chiederai di fare un passo indietro per il tuo benessere, io lo farò» (Di martedì 8 dicembre 2020) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini Tommaso faccia a faccia con Francesco. L’influencer, questa settimana – nella casa del Grande Fratello Vip – dopo alcune resistenze, ha avuto il coraggio di ammettere il suo amore nei confronti di Oppini. Così, questa sera, Signorini ha dato la possibilità a Tommaso di incontrare il suo ‘piccioncino’, e a quest’ultimo di ‘rispondere’ alle dolci parole dell’amico: “Non c’è niente di cui preoccuparsi (…) Non avere paura di nulla, io sono fuori e ti aspetto a prescindere. Un amico in questo caso cosa fa? Sta ancora più vicino a te. Io sono un tuo amico a prescindere da tutto (…) L’amicizia è un sentimento d’amore, i sentimenti vanno rispettati, sei una persona che mi ha dato tantissimo, io ti appoggerò ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 dicembre 2020)Zorzi eOppinifaccia a faccia con. L’influencer, questa settimana – nella casa del Grande Fratello Vip – dopo alcune resistenze, ha avuto il coraggio di ammettere il suo amore nei confronti di Oppini. Così, questa sera, Signorini ha dato la possibilità adi incontrare il suo ‘piccioncino’, e a quest’ultimo di ‘re’ alle dolci parole dell’amico: “Non c’èdi cui(…) Non avere paura di nulla, io sono fuori e ti aspetto a prescindere. Un amico in questo caso cosa fa? Sta ancora più vicino a te. Io sono un tuo amico a prescindere da tutto (…) L’amicizia è un sentimento, i sentimenti vanno rispettati, sei una persona che mi ha dato tantissimo, io ti appoggerò ...

